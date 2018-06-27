Президент подписал указ о создании аппарата военного атташе на Филиппинах
Фото: Известия/Павел Бедняков
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при посольстве РФ на Филиппинах. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
В материале указано, что штат военного представительства будет состоять из атташе и его помощника.
В 2017 г. замминистра иностранных дел Филиппин Мария-Клеофе Нативидад сообщила о намерении РФ и Филиппин открыть аппараты военных атташе в Маниле и столице РФ в рамках укрепления военного сотрудничества.
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