Президент подписал указ о создании аппарата военного атташе на Филиппинах

27.06.2018 23:52



Фото: Известия/Павел Бедняков

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при посольстве РФ на Филиппинах. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В материале указано, что штат военного представительства будет состоять из атташе и его помощника.

В 2017 г. замминистра иностранных дел Филиппин Мария-Клеофе Нативидад сообщила о намерении РФ и Филиппин открыть аппараты военных атташе в Маниле и столице РФ в рамках укрепления военного сотрудничества.