IKEA и NASA создали космическую коллекцию

27.06.2018 21:46



Фото: dezeen.com

После анонсирования коллабораций с Adidas, Lego, Off-White и певицей Соланж, IKEA сообщила о совместной коллекции с отделом Национального аэрокосмического агентства, специализирующегося на изучении Красной планеты, пишет sobaka.ru. В коллекцию под названием "Rumtid" (в переводе со шведского "пространство-время") вошли закрытый террариум для растений, светильники, очистители воздуха, а также мебель из переработанных древесины и мусора. Все изделия напоминают антураж космического корабля.

Коллекция "Rumtid" поступит в продажу не ранее 2020 г. Приобрести ее, по предварительным данным, можно будет в магазинах IKEA по всему миру.