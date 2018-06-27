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ИЗМИР

IKEA и NASA создали космическую коллекцию

27.06.2018 21:46
IKEA и NASA создали космическую коллекцию

Фото: dezeen.com

После анонсирования коллабораций с Adidas, Lego, Off-White и певицей Соланж, IKEA сообщила о совместной коллекции с отделом Национального аэрокосмического агентства, специализирующегося на изучении Красной планеты, пишет sobaka.ru. В коллекцию под названием "Rumtid" (в переводе со шведского "пространство-время") вошли закрытый террариум для растений, светильники, очистители воздуха, а также мебель из переработанных древесины и мусора. Все изделия напоминают антураж космического корабля.

Коллекция "Rumtid" поступит в продажу не ранее 2020 г. Приобрести ее, по предварительным данным, можно будет в магазинах IKEA по всему миру.

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