Леонардо Ди Каприо опубликовал кадр из нового фильма Тарантино

27.06.2018 21:19



Леонардо Ди Каприо опубликовал кадр из нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голивуде", пишет Российская газета. В кадре актер запечатлен вместе со своим партнером Бредом Питом в образе героев фильма. Также, вместе с актером в картине снимаются Марго Робби, Берт Рейнольдс, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Курт Рассел. Планируется, что фильм выйдет в прокат 9 августа 2019 года.