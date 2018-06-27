СМИ называют вероятное место встречи Путина и Трампа

27.06.2018 21:05



Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам после встречи Владимира Путина с Джоном Болтоном, что Россия и США обсудили вопрос о личной встрече между главами государств и, наконец, договорились о времени и месте встречи, которые будут озвучены 28 июня, пишет BreitBart.

Тем не менее, в СМИ уже начались спекуляции относительно того, где состоится саммит. Радио Свободная Европа сообщает, что Австрия и Финляндия считаются наиболее вероятными принимающими странами. Местные отчеты в Вене свидетельствуют о том, что американские и российские официальные лица уже находятся в городе, планирующем саммит. Предположения Финляндии исходят из комментария анонимного официального представителя США в отчете Reuters, который заявил во вторник, что Хельсинки - наиболее вероятное место проведения саммита.