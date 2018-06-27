В США скончался отец Майкла Джексона

27.06.2018 20:50



Фото: sde.co.ke

В Соединенных Штатах скончался отец поп-легенды Майкла Джексона Джо Джексон. Ему было 89 лет, передает РЕН ТВ.

Известно, что за несколько дней до своей кончины он сообщил в Twitter, что готов умереть. Джо Джексон рассказал, что увидел больше рассветов, чем ему следовало бы.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что у отца Джексона четвертая стадия рaка поджелудочной железы.

Именно Джо Джексон открыл талант своего сына, Майкла, для общественности. В начале 60-х гг. он организовал группу The Jackson Five, в которую вошли 5 его сыновей. Самый известный из них, Майкл, умер в 2009 г.