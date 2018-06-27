Иран возобновил работу завода по переработке урана UF-6

27.06.2018 20:14



27 июня, после 9 лет простоя, в Иране вновь начал работу завод по переработке урана UF-6 в иранском центральном городе Исфахан. Сегодня на завод была отправлена первая партия природного урана, пишет MEHR News Agency.

Завод UF-6 в Урановой конверсионной системе в Исфахане должен был быть закрыть после того, как была подписана и реализована ядерная сделка Ирана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Однако, так как США в одностороннем порядке отозвали ядерное соглашение, иранский лидер издал официальный указ, в котором приказывал Организации по атомной энергии Ирана возобновить некоторые части ядерной промышленности в Иране, которые, тем не менее, все еще будут находиться в рамках ядерного соглашения.