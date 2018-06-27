Более 17% мужчин могут не дожить до нового пенсионного возраста

27.06.2018 19:56



Институт демографии Высшей школы экономики подсчитал, что 17,4% мужчин и 6,5% женщин могут не дожить до пенсионного возраста,установленного новой пенсионной реформой, в соответствии с которой мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 63 года, пишет РБК. Тогда как при выходе на пенсию мужчин в возрасте 60 лет, который действует в России в настоящее время, шансы дожить до пенсионного возраста составляют 92-98%.