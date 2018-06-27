Южная Корея обыгрывает Германию со счетом 2:0

27.06.2018 19:04



Завершился сенсационный матч между сборными Германии и Южной Кореи на стадионе "Казань Арена", пишет ТАСС. Сборная Южной Кореи обыграла действующих чемпионов мира со счетом 2:0. На последних минутах матча Ким Ён Гвон забивает первый гол в ворота Германии, который был засчитан только после видеоповтора, а прямо перед финальным свистком лидер южнокорейской сборной Хын-Мин Сон забивает второй гол. Германия не выходит в 1/8 финала.