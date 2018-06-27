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Дания не сможет помешать строительству "Северного потока - 2"

27.06.2018 17:38
Дания не сможет помешать строительству "Северного потока - 2"

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, даже если Дания откажет в разрешении на строительство в своих территориальных водах российского газопровода "Северный поток - 2", это не помешает "Газпрому" завершить проект, пишет РИА Новости. Газопровод пройдет в обход датской территории. Это может незначительно отодвинуть сроки завершения строительства, но, в любом случае, проект будет запущен в эксплуатацию до конца 2020 года.

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