Грецкие орехи снижают риск развития диабета второго типа

27.06.2018 17:16



Согласно новому исследованию ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, употребление грецких орехов может, примерно на половину, снизить риск развития диабета второго типа, по сравнению со взрослыми, которые не едят орехи вообще, пишет EurekAlert.

Так, в новом исследовании американских ученых принимали участие более 34 000 человек. Согласно полученным данным, употребление около 3 столовых ложек грецких орехов в день было связано со снижением распространения диабета второго типа на 47%. Это количество потребления грецкого ореха близко к рекомендуемому размеру порции грецких орехов, что составляет одну унцию или четыре столовые ложки в день.

«Эти данные дают больше доказательств для руководства на основе пищевых продуктов, чтобы помочь снизить риск развития диабета», - говорит д-р Леноре Араб из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. «Сильная связь, которую мы видим в этом исследовании между потребителями грецкого ореха и более низкой распространенностью диабета второго типа, является дополнительным обоснованием для включения грецких орехов в рацион. Другие исследования показали, что грецкие орехи также могут быть полезны для когнитивной функции и здоровья сердца».