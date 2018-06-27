Украина отказалась присутствовать на ежегодном приеме генсека Совета Европы

27.06.2018 16:58



Делегация Украины в ПАСЕ не будет присутствовать на ежегодном приеме, который устраивает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Об этом сообщил глава парламентской делегации Украины Владимир Арьев, пишет RT. По его словам, из-за того, что Россия не платит взносы в ПАСЕ, приходится экономить даже на бумаге для документов, и сейчас не самое лучшее время устраивать роскошный прием.