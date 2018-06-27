Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ИЮН, 17:13 МСК
USD (ЦБ)    63,1359
EUR (ЦБ)    73,6038
ЧМ 218
ИЗМИР

Украина отказалась присутствовать на ежегодном приеме генсека Совета Европы

27.06.2018 16:58
Украина отказалась присутствовать на ежегодном приеме генсека Совета Европы

Делегация Украины в ПАСЕ не будет присутствовать на ежегодном приеме, который устраивает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Об этом сообщил глава парламентской делегации Украины Владимир Арьев, пишет RT. По его словам, из-за того, что Россия не платит взносы в ПАСЕ, приходится экономить даже на бумаге для документов, и сейчас не самое лучшее время устраивать роскошный прием. 

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Узнай, страна

Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте

Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте

В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу

В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

16:49 Президент вручил государственные награды за выдающиеся достижения Президент вручил государственные награды за выдающиеся достижения
Поколение «новых пенсионеров». Сколько россиян доживет до пенсионного возраста
Поколение «новых пенсионеров». Сколько россиян доживет до пенсионного возраста
16:36 Владимир Путин принял в Кремле Джона Болтона Владимир Путин принял в Кремле Джона Болтона
16:28 Антон Силуанов рассказал об индексации пенсий Антон Силуанов рассказал об индексации пенсий
16:14 Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
15:44 Минобороны опровергло информацию о выходе из сделки по зоне деэскалации в Сирии Минобороны опровергло информацию о выходе из сделки по зоне деэскалации в Сирии

Узнай, страна!

14:58 Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте
В Москву летит «боевой ястреб» США. О чем Джон Болтон будет говорить с Путиным
В Москву летит «боевой ястреб» США. О чем Джон Болтон будет говорить с Путиным
26 ИЮН, 23:22 В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу
26 ИЮН, 23:01 В Астраханской области готовятся к запуску производства экологичных труб капельного орошения В Астраханской области готовятся к запуску производства экологичных труб капельного орошения
26 ИЮН, 11:33 Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея
25 ИЮН, 19:40 Тамбовщина примет финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста Тамбовщина примет финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста
21 ИЮН, 20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
«Пособник» Олега Сенцова на Украине рассказал, почему его удерживают в России
«Пособник» Олега Сенцова на Украине рассказал, почему его удерживают в России
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter