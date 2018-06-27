Президент вручил государственные награды за выдающиеся достижения

27.06.2018 16:49



Сегодня, в Екатерининском зале Кремля, состоялась торжественная церемония вручения государственных наград России, пишет Коммерсант. Более 30 человек получили награды за достижения в культуре, образовании, науке, медицине и других сферах деятельности из рук президента России Владимира Путина. Президент вручил ордена "За заслуги перед отечеством", "Александра Невского", "Мужества", "Почета", "Дружбы", а также знаки отличия "За благодеяние".