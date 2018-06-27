Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Совета Европы

27.06.2018 15:35



Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум, который выдвинул России генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет Российская газета. Согласно ультиматуму, срок внесения Россией положенных взносов в бюджет Совета Европы истекает 30 июня. По словам Пушкова, подобные ультиматумы необходимо выдвигать Украине и ПАСЕ для того, чтобы снять санкции с России. Ранее, Россия отказалась вносить взносы в бюджет Совета Европы, пока ПАСЕ не изменит регламент, исключив возможность применения санкций к национальным делегациям внутри организации.