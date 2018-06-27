Минэкономразвития установит минимальный уровень дохода для взыскания задолженности

27.06.2018 14:54



Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что ведомство рассматривает вопрос об установлении минимального дохода, на который невозможно будет наложить взыскание по просроченным кредитам, пишет ТАСС. По его словам, это поможет снизить риски в сфере потребительского кредитования. По его словам, такой доход должен быть равен, как минимум, сумме прожиточного минимума.