Информатор WADA Григорий Родченков пытался самостоятельно свести счеты с жизнью

27.06.2018 13:54



Григорий Родченков, бывший глава московской антидопинговой лаборатории, являющийся информатором ВАДА, совершил попытку самостоятельно свести счеты с жизнью, передает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал RT. Как рассказал вице-президент подразделения Международного комитета защиты прав человека в РФ Александр Ионов, данные сообщения поступили ему от его коллег из Штатов.

Согласно полученной информации, все произошло 19 июня в Вашингтоне, в квартире, которую ФБР снимает для Родченкова. Его нашли сотрудники ведомства, они же и вызвали «911». Затем экс-главу лаборатории отправили в психоневрологическую клинику.

Ионов считает, что сегодня на Родченкова сильно давят. У него большое внутреннее напряжение, которое он испытывает от прессинга со стороны спецслужб США, которые требуют от него давать показания против России.