Египет обвиняет Чечню в провале сборной на ЧМ—2018

27.06.2018 13:36



Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта планирует проверить факт возможной связи между провалом национальной сборной по футболу на ЧМ–2018 и ее размещением в Грозном, передает РИА Новости. Как ранее писали некоторые СМИ базирование команды в этом регионе не самым лучшим образом отразилось на подготовке египтян к мундиалю. В частности, им мешало излишнее внимание, которое к футболистам проявляли политики и селебрити.

Напомним, что Египет не смог набрать ни одного очка в рамках группового этапа.