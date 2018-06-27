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ИЗМИР

Игоря Смольникова включили в сборную худших игроков ЧМ-2018

27.06.2018 13:02
Игоря Смольникова включили в сборную худших игроков ЧМ-2018

Британская The Sun представила свою версию символической сборной худших игроков Чемпионата мира-2018, передает РИА Новости. После 38 игр мундиаля в «команду неудачников» кроме Лионеля Месси и Серхио Рамоса вошел и игрок сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников. Напомним, что защитника, сыгравшего в матче с Уругваем, которому Россия проиграла со счетом 3:0, удалили на 36 минуте за вторую желтую карточку.

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