Игоря Смольникова включили в сборную худших игроков ЧМ-2018

27.06.2018 13:02



Британская The Sun представила свою версию символической сборной худших игроков Чемпионата мира-2018, передает РИА Новости. После 38 игр мундиаля в «команду неудачников» кроме Лионеля Месси и Серхио Рамоса вошел и игрок сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников. Напомним, что защитника, сыгравшего в матче с Уругваем, которому Россия проиграла со счетом 3:0, удалили на 36 минуте за вторую желтую карточку.