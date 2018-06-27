Италия предлагает отказаться от антироссийских санкций в автоматическом режиме

27.06.2018 12:35



Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, выступая в нижней палате парламента, заявил о том, что санкции Европы против России не должны продлеваться в автоматическом режиме, передает РИА Новости. Об этом он сказал в преддверии брюссельского саммита, который будет проходить 28 и 29 июня. «Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью», — подчеркнул политик. Отметив, что власти Италии оказывают поддержку россиянам и итальянцам, кто имеет в России бизнес.