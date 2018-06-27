Никакой госпитализации. Марадона рассказал, что с ним произошло на матче Аргентины и Нигерии

27.06.2018 11:38



Экс-футболист и бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, почему почувствовал себя плохо во время матча. Как сообщали СМИ, он пожаловался на недомогание, и после финального свистка ему якобы потребовалась госпитализация.

В своем Instagram на трех языках он сообщил, что уже все в порядке. Инцидент с самочувствием Марадона объяснил следующим образом: «В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея, и я перенес декомпенсацию». После этого врач предложил ему отправиться домой. Никакой госпитализации не было.