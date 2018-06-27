Майкл Пенс просит мигрантов не приезжать в США

27.06.2018 09:05



Американский вице-президент США Майк Пенс обратился с призывом к мигрантам не приезжать в США, пишет Газета.ру со ссылкой на The Hill. В своем заявлении он сказал: «Не стоит рисковать своей жизнью или жизнью своих детей, пытаясь приехать в США по дороге, которую контролируют наркодилеры и торговцы людьми». Пенс сделал акцент на том, что, если у людей нет возможности прибыть на территорию страны легально, то им вообще не нужно приезжать в США.