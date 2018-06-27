Комсомольск-на-Амуре планируют превратить в промышленную столицу Дальнего Востока

27.06.2018 06:40



Город Комсомольск-на-Амуре, в котором строят суперсовременные самолеты и производят истребители пятого поколения, планируют сделать промышленным центром Дальнего Востока и городом счастливых людей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрия Волкова.

По его словам, в настоящее время в городе юности высокими темпами развивается промышленность и ведутся работы по развитию культуры, городской среды, связи и транспорта, он конкурентоспособен во многих сферах уже сейчас и становится интересен бизнесу.