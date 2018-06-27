Скоро все российские ЗАГСы будут работать в единой «облачной» системе

27.06.2018 05:51



С октября 2018 года все ЗАГСы России будут работать в онлайн-режиме, по единым правилам и стандартам, в единой «облачной» системе. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление главы ФНС Михаила Мишустина в интервью газете.

По его словам, новая централизованная система позволит работникам ЗАГСа регистрировать акты гражданского состояния и другую различную информацию в электронном виде, что намного упростит работу сотрудникам учреждения и позволит экономить средства федерального бюджета.