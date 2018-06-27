В России планируют повысить пособие по безработице до уровня МРОТ

27.06.2018 05:29



Российский союз промышленников и предпринимателей предложил повысить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда, но с ограниченным сроком. Такое предложение поддержал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в 2018 году максимальная величина пособия по безработице составла 4,9 тыс руб, минимальная — 850 руб. С 1 мая текущего года пособие увеличили до прожиточного минимума (11 163 руб.).