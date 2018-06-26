Диего Марадона пришел на матч с ковром со своим портретом

26.06.2018 22:58



Экс-футболист и бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона пришел на матч сборных Нигерии и Аргентины с ковром. На полотне был изображен он сам. Видимо, легенда мирового футбола решил, что это может стать талисманом, который принесет удачу его сборной. И не ошибся.

До этого Марадона вывешивал на трибуну плакат с изображением Лео Месси, однако эта «примета» не сработала. А вот ковер, как оказалось, помог: Аргентина обыграла Нигерию со счетом 1:2.