Аргентина обыграла Нигерию со счетом 1:2

26.06.2018 22:53



В матче группового этапа группы D, который прошел на стадионе Санкт-Петербурга, состоялся поистине драматичный матч между сборными Нигерии и Аргентины. Итог встречи: 1:2.

Счет в игре на 14-й минуте открыл Лионель Месси. Нигерия ответила на 51-й минуте: Виктор Мозес оформил пенальти в ворота соперника. Второй гол за свою команду на 86-й минуте забил аргентинец Маркос Рохо.

Для Аргентины это был последний шанс попасть на второе место в группе и гарантировать выход в плей-офф. Этим шансом команда воспользовалась.

В 1/8 финала ЧМ Аргентина встретится с командой Франции.