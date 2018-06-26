В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 285

26.06.2018 22:26



Фото: news.liga.net

В Никарагуа общее число погибших во время массовых антиправительственных протестов увеличилось до 285 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на данные неправительственной организации «Никарагуанская ассоциация за права человека».

Прежде сообщалось примерно о 220 погибших.

Данные мониторинга ассоциации, которые приводит портал Prensa, свидетельствуют о том, что с 19 апреля были убиты 285 человек, ранены более 1500, 156 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, акции протеста, на фоне предложенной властями реформы социального страхования, проходят в стране с середины апреля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления до сих пор продолжаются.