В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 285
Фото: news.liga.net
В Никарагуа общее число погибших во время массовых антиправительственных протестов увеличилось до 285 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на данные неправительственной организации «Никарагуанская ассоциация за права человека».
Прежде сообщалось примерно о 220 погибших.
Данные мониторинга ассоциации, которые приводит портал Prensa, свидетельствуют о том, что с 19 апреля были убиты 285 человек, ранены более 1500, 156 человек числятся пропавшими без вести.
Напомним, акции протеста, на фоне предложенной властями реформы социального страхования, проходят в стране с середины апреля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления до сих пор продолжаются.
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