26.06.2018 22:23



Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российской сборной. Напомним, что полузащитник заработал травму в первом матче сборной России против Саудовской Аравии (5:0). В составе команды он вышел с первых минут, но покинул матч в первом тайме. Медики диагностировали у футболиста повреждение мышц задней поверхности бедра. Сможет ли Дзагоев сыграть в матче против Испании, пока не известно.