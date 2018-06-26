Черышев: Россия обыграет Испанию, если мы просто выполним свою работу

26.06.2018 21:58



Игрок сборной России Денис Черышев поделился своими впечатлениями перед предстоящим матчем в рамках 1/8 финала ЧМ—2018 с командой Испании, который состоится 1 июля в Москве. В беседе с Газетой.ру полузащитник отметил, что испанцы будут фаворитами, однако, необходимо продолжать верить в силу команды. «Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим», - сказал Черышев.