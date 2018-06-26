В Каунасе нашли горшок с монетами XVI века

26.06.2018 21:34



В литовском Каунасе в ходе реконструкции Лайсвес-аллеи рабочие обнаружили горшок с 350 монетами времен Сигизмунда Августа, пишет ru.delfi.lt.

Клад был поднят ковшом экскаватора. По мнению экспертов, ему порядка 500 лет. В горшке находились денарии и полугроши. На одной из монет заметна дата чеканки - 1566 г. Необычная находка была передана специалистам, после чего монеты будут переданы в музей. Как сообщил представитель Департамента культурного наследия Свайгедаса Стошкуса, на данном участке аллеи в свое время находилась часть оборонительной стены Каунаса.

