Исследователи нашли новый способ блокировать алкогольную зависимость

26.06.2018 21:12



Согласно новому исследованию ученых американского Научно-Исследовательского Института Скриппса, активация рецептора, обнаруженного в клетках мозга, может помочь лечить алкогольную зависимость и облегчить некоторые симптомы отказа от алкоголя, пишет EurekAlert. Исследователи изучили эффекты активации рецептора у крыс, страдающих алкоголизмом, и сообщили результаты сегодня в журнале eNeuro.

«Большая выгода здесь заключается в том, что у нас есть новая молекулярная цель, связанная с алкогольной зависимостью», - говорит Оливье Джордж, доктор философии и ведущий профессор Института. «Это то, что вызовет гораздо больше исследований и, надеюсь, в конечном итоге приведет к открытию новых лекарств не только для избавления от алкогольной зависимости, но и для лечения наркомании вообще».