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ИЗМИР

Власти Украины запретили Москальковой посетить Максима Одинцова

26.06.2018 20:14
Власти Украины запретили Москальковой посетить Максима Одинцова

Российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой отказали в посещении Максима Одинцова, российского военнослужащего похищенного СБУ недалеко от пропускного пункта "Чонгар" на границе Украины с Крымом, пишет Интерфакс. Украинская сторона мотивировала свой отказ тем, что Одинцов имеет гражданство Украины. Тем не менее, российский омбудсмен заявила, что после получения разрешения Минюста Украины на посещения арестованного, она снова приедет в страну.

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