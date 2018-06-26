Верховный суд США поддержал запрет на въезд гражданам из некоторых мусульманских стран

26.06.2018 19:25



Президент Трамп, подтвердил, что Верховный суд США поддержал введенный им запрет на въезд на территорию страны гражданам из некоторых стран с мусульманским большинством, пишет The Washington Times. Президент назвал решение «огромной победой» и упреком в «истеричном комментарии» своим критикам, обвинившим его в религиозной ненависти и расизме.

Также, по словам Трампа, это решение стало подтверждением обширных полномочий, которые Конституция и Конгресс предоставили президенту, когда речь идет о решениях национальной безопасности.

«Сегодняшнее решение Верховного суда - это огромная победа для американского народа и Конституции. Верховный суд поддержал четкую власть президента по защите национальной безопасности Соединенных Штатов», - сказал Дональд Трамп в заявлении в Белом доме.