Верховный суд США поддержал запрет на въезд гражданам из некоторых мусульманских стран
Президент Трамп, подтвердил, что Верховный суд США поддержал введенный им запрет на въезд на территорию страны гражданам из некоторых стран с мусульманским большинством, пишет The Washington Times. Президент назвал решение «огромной победой» и упреком в «истеричном комментарии» своим критикам, обвинившим его в религиозной ненависти и расизме.
Также, по словам Трампа, это решение стало подтверждением обширных полномочий, которые Конституция и Конгресс предоставили президенту, когда речь идет о решениях национальной безопасности.
«Сегодняшнее решение Верховного суда - это огромная победа для американского народа и Конституции. Верховный суд поддержал четкую власть президента по защите национальной безопасности Соединенных Штатов», - сказал Дональд Трамп в заявлении в Белом доме.
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