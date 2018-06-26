Россия, Иран и Сирия выступили против наделения ОЗХО правом определять виновных

26.06.2018 18:09



Во вторник, на заседании стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, Великобритания предложила принять консенсусом проект резолюции о наделении ОЗХО правом самостоятельно определять виновных в применении химического оружия, пишет РИА Новости. Однако, делегации России, Ирана и Сирии выступили против такой инициативе, настаивая на проведении дебатов делегаций по данному вопросу.