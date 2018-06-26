Президент одобрил эксперимент с новым налогом для самозанятых граждан

26.06.2018 17:59



Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин предложил протестировать приложение, разработанное ведомством, для взимания налога с самозанятых граждан, пишет газета Ведомости. Президент России Владимир Путин одобрил такой эксперимент. Так, начиная с января 2019 года, в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане будет введен налог для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги не привлекая наемных работников. Им будет необходимо установить приложение ФНС и пройти идентификацию. Ставка налога будет равняться 3%, если услуги оказываются физическим лицам, и 6% при обслуживании юридических лиц.