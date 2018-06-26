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Первый канал накажет Артема Шейнина за мат в прямом эфире

26.06.2018 17:44
Первый канал накажет Артема Шейнина за мат в прямом эфире

Пресс-служба Первого канала сообщила, что телеведущий Артем Шейнин будет наказан за нецензурные выражения в эфире программы «Время покажет», которая была посвящена проигрышу сборной России в матче с Уругваем, пишет РБК. Телеведущий, цитируя высказывание своего друга, нецензурно выразился, после чего принес извинения. Тем не менее, по информации пресс-службы канала, на Шейнина будет наложено взыскание, после проведения беседы

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