Первый канал накажет Артема Шейнина за мат в прямом эфире

26.06.2018 17:44



Пресс-служба Первого канала сообщила, что телеведущий Артем Шейнин будет наказан за нецензурные выражения в эфире программы «Время покажет», которая была посвящена проигрышу сборной России в матче с Уругваем, пишет РБК. Телеведущий, цитируя высказывание своего друга, нецензурно выразился, после чего принес извинения. Тем не менее, по информации пресс-службы канала, на Шейнина будет наложено взыскание, после проведения беседы