МИД прокомментировал отказ российским журналистам во въезде на Украину

26.06.2018 17:14



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недопуск российских журналистов на конференцию ОБСЕ в Киеве, пишет Интерфакс. По ее словам, международное сообщество, в том числе и ОБСЕ, должны более жестко осудить систематические нарушения прав журналистов официальным Киевом. Ранее, власти Укарины запретили въезд на территорию страны журналистам ВГТРК и RT Евгению Примакову и Поле Слиер, которые были приглашены на конференцию ОБСЕ в качестве экспертов.