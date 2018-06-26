Елизавета II подписала закон о Brexit

26.06.2018 16:57



Сегодня Brexit приблизился еще на один шаг, так как королева Великобритании Елизавета II официально подписала флагманский законопроект о выходе страны из ЕС. Об этом сообщил спикер Палаты общин Джон Беркоу, пишет MailOnline. Закон открывает путь к отмене Закона о Европейских сообществах 1972 года, который лежит в основе членства в ЕС. Он также предоставляет министрам беспрецедентные исполнительные полномочия для изменения внутреннего законодательства, чтобы избежать потрясений во время Brexit