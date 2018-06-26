ОБСЕ осудила запрет Украины на въезд в страну российским журналистам.

26.06.2018 16:35



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление по поводу отказа российским журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер, которые были приглашены на конференцию ОБСЕ в Киев, во въезде на Украину, пишет "Новостной фронт". Он также напомнил, что все страны, являющиеся членами ОБСЕ, должны неукоснительно соблюдать ценности организации и не чинить препятствий работе представителей СМИ