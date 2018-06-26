Правительство учтет интересы всех участников пенсионной реформы

26.06.2018 16:19



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Правительство России будет учитывать интересы всех участников пенсионной реформы, как самих пенсионеров, так и работодателей и государства, пишет Коммерсант. Об это Медведев заявил на совещании по вопросам развития экономики и социальной сферы. Премьер подчеркнул, что нельзя допустить увольнения сотрудников предпенсионного возраста, а также исключить проблемы при их приеме на работу, так как такая дискриминация противоречит законодательству РФ.