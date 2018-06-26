Российский миллиардер объявляет себя лидером новой «космической нации» Асгардия

26.06.2018 16:09



Российский миллиардер, ракетолог Игорь Ашурбейли провел церемонию в замке в Австрии, чтобы объявить себя лидером новой, независимой «космической нации» под названием Асгардия. Самофинансируемое мероприятие состоялось во дворце Хофбург в Вене и включало хоровое исполнение гимна страны, официальную клятву и видео-сообщение от российского космонавта Олега Артемьева на Международной космической станции, пишет ABC News.

Асгардия - детище российского ракетолога Игоря Ашурбейли. Он хочет, чтобы это была первая полностью независимая «нация» в космосе, со своим правительством, виртуальной валютой, системой правосудия и календарем. В 2016 году д-р Ашурбейли и команда ученых, инженеров и юристов обнародовали планы создания колонии Асгардии на Луне и строительства серии специальных космических платформ, называемых Space Arks, где люди могли бы жить. Более 200 000 человек уже зарегистрировались на веб-сайте страны, включая тысячи австралийцев, но Ашурбейли хочет привлечь в общей сложности около 150 миллионов человек в течение следующих 10 лет.