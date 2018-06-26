Сальмонелла может помочь в лечении рака

26.06.2018 15:55



Сальмонелла - это род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек, которые зачастую являются возбудителями кишечных инфекций, в том числе брюшного тифа. Тем не менее, сальмонелла может оказаться полезной для людей, пишет DailyJStor.

Так, немецкий биолог Маркус Лоффлер и его коллеги экспериментировали с использованием сальмонеллы для борьбы с раком. Бактерии иногда накапливаются внутри опухолей. Используя эту тенденцию, команда ослабила сальмонеллы, чтобы бактерии не могли вызвать болезнь. Затем эти аттенуированные бактерии были генетически модифицированы для получения вещества, убивающего опухоль. При введении в организм измененные сальмонеллы направились к опухоли и начали производить ее разрушение. Следующим шагом ученых будет использование этих бактерий для создания противоопухолевых препаратов.