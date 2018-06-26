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ИЗМИР

Израиль планирует снять изоляцию в секторе Газа, построив порт на Кипре

26.06.2018 15:11
Израиль планирует снять изоляцию в секторе Газа, построив порт на Кипре

Правительство Кипра во вторник подтвердило, что Израиль предложил построить порт для Газы на Кипре, но Никосия еще не ответила. По сообщениям израильских СМИ, министр обороны Авигдор Либерман выдвинул план строительства порта для Газы на Кипре, когда он был на острове. Заместитель пресс-секретаря правительства Клелия Василеев сказала во вторник, что между двумя странами нет соглашения по этому вопросу, но есть соответствующий запрос, который рассматривается, пишет CyprusMail.

План порта Либермана на Кипре будет включать строительство специального причала для грузовых судов, перевозящих грузы, предназначенные для Газы. Они будут проверены с помощью израильского механизма мониторинга, чтобы гарантировать, что никакое оружие не было ввезено контрабандным путем в контролируемый ХАМАС район. Но любой такой шаг будет обусловлен соглашением ХАМАСа о возвращении останков двух израильских солдат и освобождении трех израильских мирных жителей, которые, как считается, содержатся в плену в Газе.

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