Ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 10% в 2018 году

26.06.2018 14:57



Во время встречи с главой государства Владимиром Путиным руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что за период с января по май 2018 года поступление в бюджет доходов не от нефтегазовой сферы увеличилось более чем на 10%, пишет ТАСС. Самый большой рост показали собираемость налога на добычу полезных ископаемых (29,5%), НДС (14%), НДФЛ (12,9%) и налог на прибыль (12,5%).