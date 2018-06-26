С Алексея Навального взыскали 1 рубль в пользу Михаила Прохорова

26.06.2018 14:03



Решением столичного Люблинского суда был удовлетворен иск о защите чести и достоинства, поданный Михаилом Прохоровым к Алексею Навальному, передает ТАСС. С оппозиционера-блогера постановили взыскать один рубль и разместить на своих ресурсах опровержение по поводу сообщений о коррупционной связи бизнесмена и экс-вице-премьера Александра Хлопонина.

Со своей стороны представитель Навального заявил, что планирует обжаловать судебное решение, и при необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека.