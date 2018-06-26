Правительство выделило на ЧМ-2018 еще 800 миллионов рублей

26.06.2018 12:51



Российское правительство решило выделить дополнительно еще порядка 800 миллионов рублей Министерству спорта на затраты по проведению Чемпионата мира-2018, передает Интерфакс ос ссылкой на сайт правовой информации. Распоряжение подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Есть конкретные цифры: около 334,2 миллиона рублей должны будут пойти на эксплуатацию стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, а также в Самаре и Саранске. Кроме этого, порядка 481,6 миллиона рублей должны будут использоваться для работы «временной инфраструктуры» стадионов.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что в общей сложности проведение российского ЧМ-2018 оценивается 13,2 миллиарда долларов.