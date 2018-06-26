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ИЗМИР

Сотрудницу RT Полу Слиер и российского журналиста Евгения Примакова не пустили на Украину

26.06.2018 12:31
Сотрудницу RT Полу Слиер и российского журналиста Евгения Примакова не пустили на Украину

Сотруднице ТК RT Поле Слиер и российскому журналисту Евгению Примакову закрыли въезд на территорию Украины, где они собирались стать участниками конференции ОБСЕ, посвященной по свободе СМИ, передает РИА Новости.

Примакову было объявлено, что он представляет угрозу для украинской безопасности. Также ему закрыли въезд на территорию Украины на пять лет. По факту посольство РФ в Киеве готовит ноту протеста в украинский МИД.

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