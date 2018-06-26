Сборная Аргентины оштрафована на £80 тысяч

26.06.2018 12:08



Сорная Аргентины была оштрафована на £80 тысяч. Соответствующее решение было принято в ФИФА (Международная федерация футбола). Инцидент произошел во время матча группового этапа ЧМ-2018 против Хорватии 21 июня в Нижнем Новгороде: фанаты устроили на трибунах беспорядки. Кроме этого, камеры наблюдения сняли, как с трибун на поле летели разные предметы. Со стороны аргентинцев также были слышны оскорбительные песни и высказывания.

В итоге Ассоциации футбола Аргентины придется заплатить £80 тыс. фунтов (что составляет около 90,7 тыс. евро).