В России назвали регионы с лучшим хлебом

26.06.2018 11:41



В Роскачестве выяснили, в каких российских регионах производят лучший в стране хлеб. Как передает Интерфакс, соответствующее исследование было проведено по поручению Минпромторга. Всего было проанализировано 176 брендов хлеба 62 регионов. Образцы изучались на соответствие требованиям тех регламента, ГОСТам, а также повышенным стандартам Роскачества.

Выяснилось, что самый высококачественный хлеб производят в Ставропольском крае, а также в Воронежской и Саратовской областях.