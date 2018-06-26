Дзюба о поражении от Уругвая: нам не хватило везения

26.06.2018 10:25



Футболист национальной сборной России Артем Дзюба прокомментировал проигрыш команды сборной Уругвая (0:3). По его словам, россиянам не хватило везения. Как отметил нападающий, уругвайцы являются топ-командой, с которой можно играть. И от этого еще обиднее. «Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня — невезение. Может, в обраточку вернулось», - пошутил футболист. Выразив надежду, что в следующем матче фортуна вернется к сборной России.