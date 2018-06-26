Дзюба о поражении от Уругвая: нам не хватило везения
26.06.2018 10:25
Футболист национальной сборной России Артем Дзюба прокомментировал проигрыш команды сборной Уругвая (0:3). По его словам, россиянам не хватило везения. Как отметил нападающий, уругвайцы являются топ-командой, с которой можно играть. И от этого еще обиднее. «Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня — невезение. Может, в обраточку вернулось», - пошутил футболист. Выразив надежду, что в следующем матче фортуна вернется к сборной России.
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вот так и играем ..как говорил комментатор этой игры ..ждем шанс..в общем ждем ..то шанс то фортуну и авось да небось повезет ..и не надо на погоду все сваливать ...другие команды тоже наверное в таких же условиях играли а уж судя по их восторгам от наших тренировочных баз ..это просто песня а не условия ...в общем наберитесь смелости и признайтесь что тупо про**срали игру ..а мы поймем ..нам к вашей игре не привыкать