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Группа «Звери» отказалась от выступления на ежегодном фестивале в Киеве

26.06.2018 10:03
Группа «Звери» отказалась от выступления на ежегодном фестивале в Киеве

Группа «Звери» решила отменить свое выступление на ежегодном киевском фестивале Atlas Weekend, передает РИА Новости со ссылкой на Instagram российского коллектива. Как говорится в публикации, это к этому решению прийти было тяжело. Главной причиной отмены выступления называется «непрофессиональный подход принимающей стороны». Вместе с этим группа выразила сожаление, а также надежду на то, что скоро встретиться со своими поклонниками.

В комментариях к посту некоторые пользователи также написали о том, что смысла идти на концерт нет, тем более, после отмены выступления «Зверей». По их мнению, организаторы «заломили» слишком большую цену для билета: 1 000 гривен. С учетом того, что раньше на фестивале был свободный вход.

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